Апелляция подтвердила незаконность займа, выданного якобы на взятку Иванову

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, признавшую незаконным договор, по которому истец ООО "Проопт" предоставил ответчику ООО "Агрокомплекс "Русское село" заем в размере 112 миллионов рублей, направленный якобы на взятку бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его доверенному лицу Сергею Бородину.

Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, суд в среду отклонил апелляционную жалобу агрокомплекса "Русское село" на принятое в январе решение арбитражного суд Москвы , после чего оно вступило в законную силу.

"Проопт" в своем иске сослался на имеющееся в материалах уголовного дела досудебное соглашение Бородина о сотрудничестве, "в котором последний обязуется дать показания о совершении им в соучастии с Ивановым иного преступления, по которому не возбуждено уголовное дело, а именно: о получении в 2022 году взятки в общей сумме 152 миллиона рублей от президента ООО "Олимпситистрой" Фомина за общее покровительство по службе".

При этом часть этих денежных средств в размере 112 миллионов рублей, уточняется в иске, была перечислена со счета "Проопта" на счета ООО "Агрокомплекс "Русское село" по договору займа от 28 июля 2022 года.

Истец попросил суд признать договор недействительным, поскольку он был заключен с целью придания вида гражданско-правовой сделки, о чем истцу стало известно от следственных органов в ходе проведения допроса в качестве свидетеля директора "Проопта" Николая Горнина в апреле 2025 года.

Горнин, отвечая на вопрос следователя, заявил, что, как он теперь понимает, перечисление "вышеуказанной… суммы… являлось завуалированной взяткой, то есть договор займа был заключен с целью (придания) вида гражданско-правовой сделки для конспирации при получении взятки".

Суд первой инстанции признал доказанным, что заем осуществлялся для получения взятки, и удовлетворил иск, признав договор недействительным. Требование о применении последствий недействительности истцом не заявлялось.