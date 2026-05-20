Арестованный мэр Уфы выписался из больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
УФА, 20 мая – РИА Новости. Врачи уфимской больницы выписали мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который находится под домашним арестом, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.
Мавлиева госпитализировали с сердечным приступом 12 мая.
"Сегодня врачи его выписали из больницы, он продолжает находиться под домашним арестом", - сказал агентству Самойлов.
Адвокат не смог уточнить, будет ли Мавлиев присутствовать в суде на рассмотрении его жалобы на действия правоохранителей, которые принудительно взяли у него биоматериалы.
Мавлиева обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, он под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Ранее его адвокат сообщал, что 25 мая Советский районный суд Уфы рассмотрит жалобу на то, что правоохранители принудительно взяли у Мавлиева биоматериалы для экспертизы.
