Генпрокурор назвал затягивание приставами исполнения решений проблемой

Краткий пересказ от РИА ИИ Генпрокурор Александр Гуцан назвал серьезной проблемой затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров.

Глава ведомства указал на системные просчеты в деятельности Росимущества и Службы судебных приставов, связанные с неэффективным управлением активами.

Генпрокурор сообщил, что надзор в этой сфере будет систематизирован и усилен.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генпрокурор РФ Александр Гуцан назвал серьезной проблемой затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что на коллегии под председательством Гуцана были рассмотрены вопросы распоряжения государственными активами и принудительного исполнения судебных решений, вынесенных по искам прокуроров. Глава ведомства обозначил, что эта тема "критически важна для надежной защиты экономических интересов страны и обеспечения неприкосновенности прав и свобод граждан".

"Одной из серьезных проблем, по мнению руководителя надзорного ведомства, является затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров", - сообщили в пресс-службе ГП РФ

Гуцан сообщил, что, несмотря на активную исковую работу и значительный объем взысканного в казну имущества, дальнейший надзор за исполнением уполномоченными органами судебных постановлений требует внесения значительных коррективов. Как подчеркнули в ГП РФ, глава ведомства также указал на системные просчеты в деятельности Росимущества и Службы судебных приставов, которыми не налажено эффективное управление активами, их сохранность, реализация и вовлечение в оборот.

"Ситуации, когда имущественные комплексы фактически продолжают приносить доход тем, у кого они были изъяты судом, незаконно используются третьими лицами или приходят в запустение ввиду ненадлежащего содержания, считаю дискредитацией всей ранее проведенной работы", - привела слова Гуцана пресс-служба, добавив, что, по его словам, допустившие это должностные лица понесут предусмотренную законом ответственность.