Генпрокурор назвал затягивание приставами исполнения решений проблемой

15:47 20.05.2026 (обновлено: 15:55 20.05.2026)
Генпрокурор Гуцан назвал затягивание приставами исполнения решений проблемой

Александр Гуцан. Архивное фото
  • Генпрокурор Александр Гуцан назвал серьезной проблемой затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров.
  • Глава ведомства указал на системные просчеты в деятельности Росимущества и Службы судебных приставов, связанные с неэффективным управлением активами.
  • Генпрокурор сообщил, что надзор в этой сфере будет систематизирован и усилен.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генпрокурор РФ Александр Гуцан назвал серьезной проблемой затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что на коллегии под председательством Гуцана были рассмотрены вопросы распоряжения государственными активами и принудительного исполнения судебных решений, вынесенных по искам прокуроров. Глава ведомства обозначил, что эта тема "критически важна для надежной защиты экономических интересов страны и обеспечения неприкосновенности прав и свобод граждан".
"Одной из серьезных проблем, по мнению руководителя надзорного ведомства, является затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.
Гуцан сообщил, что, несмотря на активную исковую работу и значительный объем взысканного в казну имущества, дальнейший надзор за исполнением уполномоченными органами судебных постановлений требует внесения значительных коррективов. Как подчеркнули в ГП РФ, глава ведомства также указал на системные просчеты в деятельности Росимущества и Службы судебных приставов, которыми не налажено эффективное управление активами, их сохранность, реализация и вовлечение в оборот.
"Ситуации, когда имущественные комплексы фактически продолжают приносить доход тем, у кого они были изъяты судом, незаконно используются третьими лицами или приходят в запустение ввиду ненадлежащего содержания, считаю дискредитацией всей ранее проведенной работы", - привела слова Гуцана пресс-служба, добавив, что, по его словам, допустившие это должностные лица понесут предусмотренную законом ответственность.
Подводя итоги, генпрокурор РФ сообщил, что надзор в этой сфере будет систематизирован и усилен.
