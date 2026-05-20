Суд утвердил штраф консультанту за потасовку с пермским министром культуры

ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил без изменения решение о штрафе для консультанта за потасовку с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой, следует из материалов, с которым ознакомилось РИА Новости.

Весной 2025 года консультанту ведомства Илье Шаврину был назначен штраф в 5 тысяч рублей за причинение Платоновой телесных повреждений (по статье 6.1.1 КоАП РФ - "Побои") во время заседания комиссии в ноябре 2024 года. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Случился конфликт, после было возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои").

В апреле дело об административном правонарушении, устоявшее в апелляции и кассации, поступило на рассмотрение Верховного суда РФ. Он также оставил постановление о штрафе без изменения, следует из судебных документов.

Кроме того, Ленинский районный суд Перми в этом году взыскал с Шаврина в пользу секретаря-референта, тоже участвовавшей в том конфликте в рабочем помещении министерства, моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей, указано в решении в электронной картотеке суда.