Суд утвердил штраф консультанту за потасовку с пермским министром культуры - РИА Новости, 20.05.2026
14:53 20.05.2026
Суд утвердил штраф консультанту за потасовку с пермским министром культуры

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Консультанту Илье Шаврину был назначен штраф в 5 тысяч рублей за причинение телесных повреждений министру культуры Пермского края Алле Платоновой во время заседания комиссии.
  • Верховный суд оставил постановление о штрафе без изменения.
ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил без изменения решение о штрафе для консультанта за потасовку с министром культуры Пермского края Аллой Платоновой, следует из материалов, с которым ознакомилось РИА Новости.
Весной 2025 года консультанту ведомства Илье Шаврину был назначен штраф в 5 тысяч рублей за причинение Платоновой телесных повреждений (по статье 6.1.1 КоАП РФ - "Побои") во время заседания комиссии в ноябре 2024 года. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Случился конфликт, после было возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои").
В апреле дело об административном правонарушении, устоявшее в апелляции и кассации, поступило на рассмотрение Верховного суда РФ. Он также оставил постановление о штрафе без изменения, следует из судебных документов.
Кроме того, Ленинский районный суд Перми в этом году взыскал с Шаврина в пользу секретаря-референта, тоже участвовавшей в том конфликте в рабочем помещении министерства, моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей, указано в решении в электронной картотеке суда.
Как пояснил РИА Новости представитель Платоновой, министр также намерена подавать иск о выплате ей компенсации за моральный ущерб.
