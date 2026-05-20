Газманов пришел в суд для дачи показаний по делу своего экс-директора

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов пришел в суд для дачи показаний по делу его бывшего директора Дмитрия Царенко, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат фигуранта Алексей Новожилов.
"Олег Михайлович пришел на сегодняшнее судебное заседание для дачи показаний", - рассказал собеседник агентства.
Дело рассматривает Хорошевский суд Москвы, Царенко вменяют хищение более 15 миллионов рублей путем злоупотребления доверием и с использованием служебного положения.
Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Вскоре по похожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Артиста допросили по обоим делам в качестве потерпевшего.
Царенко вину не признает, заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями.
