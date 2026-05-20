Газманов пришел в суд для дачи показаний по делу своего экс-директора

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов пришел в суд для дачи показаний по делу его бывшего директора Дмитрия Царенко, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат фигуранта Алексей Новожилов.

"Олег Михайлович пришел на сегодняшнее судебное заседание для дачи показаний", - рассказал собеседник агентства.

Царенко вину не признает, заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями.