Суд обратил рыболовные компании бизнесмена Задворного в доход государства

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России взыскал с владельцев мурманских рыбопромысловых компаний, подконтрольных бизнесмену Юрию Задворному, около 43,1 миллиарда рублей ущерба и в счет его возмещения обратил эти компании в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ущерб взыскан солидарно с Задворного, его жены Карины Задворной, его дочери Карины Задворной и Андрея Борецкого.

Суд обратил в доход государства принадлежащие ответчикам-физлицам промысловые компании – АО "Мурмансельдь 2" и его дочернее ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря", а также ООО "Компания "Андромеда".

Кроме того, суд признал незаконными договоры Росрыболовства с компаниями-ответчиками о закреплении доли квот добычи водных биологических ресурсов. Истец считает их ничтожными, поскольку рыбопромысловые компании находятся под контролем иностранных инвесторов, что противоречит законодательству о стратегических предприятиях.

Суд по ходатайству истца обратил решение к немедленному исполнению.

Представитель Генпрокуратуры в доказательство иностранного контроля заявил в суде, что в группу Задворного входили две немецкие компании, в адрес которых российские юрлица переводили денежные средства. Кроме того, по его словам, "центр жизненных интересов Задворного находится за рубежом".

Представители ответчиков говорили, что ни на момент заключения спорных договоров с Росрыболовством в 2019-2022 годах, ни на момент подачи иска в январе этого года предприятия не находились под иностранным контролем. По их словам, по российскому законодательству до мая 2023 года наличие ВНЖ не считалось признаком иностранного инвестора, а Задворный всегда был налоговым резидентом России