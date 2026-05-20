Рейтинг@Mail.ru
Суд обратил рыболовные компании бизнесмена Задворного в доход государства - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 20.05.2026 (обновлено: 17:22 20.05.2026)
Суд обратил рыболовные компании бизнесмена Задворного в доход государства

Суд передал государству компании Задворного в счет ущерба на 43,1 млрд руб

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы взыскал с владельцев мурманских рыбопромысловых компаний, подконтрольных бизнесмену Задворному, около 43,1 миллиарда рублей ущерба.
  • Суд обратил компании АО "Мурмансельдь 2", ООО "Рыболовецкий колхоз „Заря“" и ООО "Компания „Андромеда“" в доход государства.
  • Договоры Росрыболовства с компаниями-ответчиками о закреплении доли квот добычи водных биологических ресурсов признали незаконными.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России взыскал с владельцев мурманских рыбопромысловых компаний, подконтрольных бизнесмену Юрию Задворному, около 43,1 миллиарда рублей ущерба и в счет его возмещения обратил эти компании в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ущерб взыскан солидарно с Задворного, его жены Карины Задворной, его дочери Карины Задворной и Андрея Борецкого.
Суд обратил в доход государства принадлежащие ответчикам-физлицам промысловые компании – АО "Мурмансельдь 2" и его дочернее ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря", а также ООО "Компания "Андромеда".
Кроме того, суд признал незаконными договоры Росрыболовства с компаниями-ответчиками о закреплении доли квот добычи водных биологических ресурсов. Истец считает их ничтожными, поскольку рыбопромысловые компании находятся под контролем иностранных инвесторов, что противоречит законодательству о стратегических предприятиях.
Суд по ходатайству истца обратил решение к немедленному исполнению.
Представитель Генпрокуратуры в доказательство иностранного контроля заявил в суде, что в группу Задворного входили две немецкие компании, в адрес которых российские юрлица переводили денежные средства. Кроме того, по его словам, "центр жизненных интересов Задворного находится за рубежом".
Представители ответчиков говорили, что ни на момент заключения спорных договоров с Росрыболовством в 2019-2022 годах, ни на момент подачи иска в январе этого года предприятия не находились под иностранным контролем. По их словам, по российскому законодательству до мая 2023 года наличие ВНЖ не считалось признаком иностранного инвестора, а Задворный всегда был налоговым резидентом России.
Суд ранее по заявлению Генпрокуратуры наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, включая денежные средства и суда, трех мурманских рыбопромысловых компаний и их руководителей и владельцев, а также запретил компаниям вести добычу водных биоресурсов.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В ростовский суд поступило дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю
19 мая, 21:46
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала