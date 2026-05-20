08:51 20.05.2026
Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбление в приемной Генпрокуратуры

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбительное обращение в адрес старшего прокурора отдела приема граждан, направленное в приемную Генпрокуратуры.
  • Оштрафванный может заплатить от 3 до 5 тысяч рублей согласно статье КоАП "Оскорбление".
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал гражданина за оскорбительное обращение, направленное в приемную Генпрокуратуры РФ, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в приемную Генеральной прокуратуры РФ поступило обращение с оскорбительными высказываниями в адрес старшего прокурора отдела приема граждан.
В результате на мужчину был составлен протокол по статье КоАП "Оскорбление" и его оштрафовали. В материалах сумма штрафа не приводится, однако статья подразумевает санкцию в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Женщину оштрафовали за слово в интернет-споре
14 февраля, 07:04
 
