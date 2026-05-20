Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбление в приемной Генпрокуратуры

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал гражданина за оскорбительное обращение, направленное в приемную Генпрокуратуры РФ, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В результате на мужчину был составлен протокол по статье КоАП "Оскорбление" и его оштрафовали. В материалах сумма штрафа не приводится, однако статья подразумевает санкцию в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.