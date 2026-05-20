Студента консерватории задержали в Приморье за обман матери участника СВО

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Полиция в Приморье задержала 18-летнего студента консерватории из Москвы, который под влиянием мошенников выступил в роли курьера и забрал 4,3 миллиона рублей у матери погибшего участника СВО, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

По данным полиции, 46-летняя жительница поселка Новошахтинский в начале 2026 года получила денежную компенсацию в связи с гибелью сына — участника СВО. В апреле она обналичила 4,3 миллиона рублей для строительства дома и заключила договор с подрядчиком. На следующий день ей позвонили якобы из Центробанка, узнать, зачем она обналичила такую сумму. Звонившая сказала, что в Новошахтинском сейчас находится курьер — сотрудник Центробанка, который может безопасно отвезти наличные подрядчику.