Студента консерватории задержали в Приморье за обман матери участника СВО

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Полиция в Приморье задержала 18-летнего студента консерватории из Москвы, который под влиянием мошенников выступил в роли курьера и забрал 4,3 миллиона рублей у матери погибшего участника СВО, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
По данным полиции, 46-летняя жительница поселка Новошахтинский в начале 2026 года получила денежную компенсацию в связи с гибелью сына — участника СВО. В апреле она обналичила 4,3 миллиона рублей для строительства дома и заключила договор с подрядчиком. На следующий день ей позвонили якобы из Центробанка, узнать, зачем она обналичила такую сумму. Звонившая сказала, что в Новошахтинском сейчас находится курьер — сотрудник Центробанка, который может безопасно отвезти наличные подрядчику.
"Через некоторое время к ее дому подъехал молодой человек, которому она передала 4,3 миллиона рублей. Позже она связалась с подрядчиком и узнала, что никакие денежные средства ему курьер не передавал. <…> Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение курьера (им оказался 18-летний житель Москвы, студент консерватории) и мужчины, которому курьер передал денежные средства (50-летнего жителя Владивостока)", — говорится в сообщении.
Дома у жителя Владивостока изъяли похищенные четыре миллиона рублей. Выяснилось, что студент находился под влиянием мошенников, которые угрозами и шантажом заставили его прилететь во Владивосток и выполнить их указания, отмечает УМВД.
Возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Задержанные заключены под стражу.