Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Прибалтийские страны могли бы применить против Украины пятую статью НАТО после атак Киева.
"Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 статья пять Вашингтонского договора в связи с нападением на их "трибалтийские вымираты". Вот это было бы смело", - написал политик в своем Telegram-канале.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. На прошлой неделе там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку. Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство.