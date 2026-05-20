СМИ: Стармер может остаться на должности премьера как минимум до конца года

12:41 20.05.2026
Times: Стармер может остаться на должности премьера как минимум до конца года

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может остаться на должности как минимум до конца года, пишет Times.
  • Его союзники считают, что конкурент главы правительства Энди Бернхэм сталкивается с рядом препятствий на пути к этой должности.
ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может остаться на должности как минимум до конца года, несмотря на призывы к отставке и попытки конкурентов его сместить, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Ранее почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах. После этого лейборист Джош Саймонс ушел с поста депутата от округа Мейкерфилд и уступил свое кресло ключевому сопернику Стармера, мэру Манчестера Энди Бернхэму. В случае победы Бернхэма на дополнительных выборах в июне, он войдет в парламент и сможет бороться за премьерское кресло.
"Союзники премьер-министра настаивают, что он продержится до Рождества и далее, поскольку мэр Большого Манчестера сталкивается с целым рядом проблем… Министры правительства сообщили, что Стармер не намерен уходить в отставку до конференции Лейбористской партии в сентябре и вряд ли покинет свой пост до Рождества", - пишет издание.
Союзники премьера считают, что перед Бернхэмом все еще стоит множество препятствий на пути к премьерскому креслу. В частности, ему придется ждать как минимум до выборов нового мэра Манчестера в ноябре прежде, чем он сможет занять место в парламенте от округа Мейкерфилд. Кроме того, Бернхэм рискует потерять политический капитал в случае поражения лейбористов на выборах мэра, отмечают источники.
