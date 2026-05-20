Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Авианосная ударная группа американских ВМС вошла в Карибское море, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
"Добро пожаловать в Карибский бассейн, авианосная ударная группа Nimitz!" — сказано в сообщении в соцсети X.
16 ноября 2025, 19:09
В группу входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.
"Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива", - сказано в публикации.
В среду США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова.
В марте из документов Пентагона стало известно, что срок службы старейшего авианосца ВМС США USS Nimitz продлен на десять месяцев.