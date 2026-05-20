Правительство Кубы жестко осудило обвинения США против Рауля Кастро
22:23 20.05.2026 (обновлено: 22:30 20.05.2026)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Кубы осудило выдвинутые США обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.
  • Кубинское правительство назвало обвинения «подлой и позорной политической провокацией».
  • США выдвинули против Кастро обвинение в заговоре с целью убийства американских граждан, связанное с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue.
МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Правительство Кубы осудило выдвинутые США обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, назвав их "подлой и позорной политической провокацией".
"Речь идет о подлом и позорном акте политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом, который привел к уничтожению в воздушном пространстве Кубы в феврале 1996 года двух самолетов, эксплуатировавшихся террористической организацией Brothers to the Rescue", - говорится в заявлении кубинского правительства, опубликованном газетой Granma.
Согласно заявлению, власти США "не обладают ни легитимностью, ни юрисдикцией" для подобных действий.
Соединенные Штаты в среду выдвинули против Кастро обвинение в заговоре с целью убийства американских граждан.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.
