И.о. генпрокурора США ушел от вопроса о возможной военной операции на Кубе

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Вопрос о возможности проведения военной операции против Кубы после предъявления обвинений экс-президенту Раулю Кастро находится в компетенции главы государства, шефа Пентагона и госсекретаря, а не минюста, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Ранее в среду экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пятерым кубинским военным были предъявлены обвинения по делу о сбитии двух гражданских самолетов в 1996 году.