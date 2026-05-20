И.о. генпрокурора США ушел от вопроса о возможной военной операции на Кубе

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Вопрос о возможности проведения военной операции против Кубы после предъявления обвинений экс-президенту Раулю Кастро находится в компетенции главы государства, шефа Пентагона и госсекретаря, а не минюста, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
"Я - исполняющий обязанности генерального прокурора, министерство юстиции. Мы выдвигаем обвинения. Так что вопрос, который вы задали, касается президента Соединенных Штатов, министра войны, госсекретаря, и не входит в компетенцию исполняющего обязанности генерального прокурора", - сказал Бланш во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной атаке на Кубу на фоне обвинений против Кастро.
Ранее в среду экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пятерым кубинским военным были предъявлены обвинения по делу о сбитии двух гражданских самолетов в 1996 году.
Помимо Кастро, обвинения также были выдвинуты против пилота сбившего самолеты истребителя МиГ-29 Лоренцо Альберто Переса-Переса, пилота второго истребителя Луиса Рауля Гонсалеса-Пардо Родригеса, а также офицеров командования ВВС и ПВО Кубы Эмилио Хосе Паласио Бланко, Хосе Фиделя Гуаля Барсаги и Рауля Симанки Карденаса, которые, как утверждается, координировали атаку с земли.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.