Власти США не смогли объяснить, почему обвинили Рауля Кастро именно сейчас - РИА Новости, 20.05.2026
22:06 20.05.2026
Власти США не смогли объяснить, почему обвинили Рауля Кастро именно сейчас

© AP Photo / Ladyrene Perez — Рауль Кастро
Рауль Кастро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бланш заявил, что не может объяснить, почему именно сейчас предъявлены обвинения бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро.
  • Рауля Кастро и других лиц обвинили в гибели четырех американцев.
  • Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что не может объяснить, почему именно сейчас предъявлены обвинения бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро.
Ранее власти США выдвинули обвинения против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев
"Я не могу объяснить или оправдать, почему сейчас, а не 30 лет назад, когда это произошло", - сказал Бланш на пресс-конференции в Майами в ответ на соответствующий вопрос.
Чиновник добавил, что Кастро и другим лицам предъявлены обвинения в гибели четырех американцев.
Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации "Brothers to the Rescue" ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.
