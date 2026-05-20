Власти США не смогли объяснить, почему обвинили Рауля Кастро именно сейчас

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что не может объяснить, почему именно сейчас предъявлены обвинения бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро.
"Я не могу объяснить или оправдать, почему сейчас, а не 30 лет назад, когда это произошло", - сказал Бланш на пресс-конференции в Майами в ответ на соответствующий вопрос.
Чиновник добавил, что Кастро и другим лицам предъявлены обвинения в гибели четырех американцев.
Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации "Brothers to the Rescue" ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.