Минюст США подтвердил обвинения против Рауля Кастро

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, подтвердил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш.

"Мы объявляем об обвинительном заключении против Рауля Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства граждан США", — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, экс-президенту и другим фигурантам также предъявили обвинения в других преступлениях, в том числе в уничтожении воздушного судна, а также четыре отдельных обвинения в убийстве. Штаты ожидают, что Кастро так или иначе предстанет перед судом.

"Мы постоянно предъявляем обвинения людям, находящимся за пределами этой страны, и существуют самые разные способы доставить их сюда. <...> Мы ожидаем, что он явится сюда добровольно или иным способом", — отметил Бланш.

В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

Действующий глава латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель заявил, что эти обвинения лишены правовых оснований, а их цель — оправдать агрессию в отношении острова.

По данным газеты The New York Times, американские власти допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом издание написало в минувшие выходные со ссылкой на сотрудников Белого дома. А в начале мая источник, знакомый с позицией чиновников, сообщил газете Politico, что Штаты рассматривают возможность применения на Кубе военной силы.

В январе США нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму. Сам Мадуро и его супруга вину отрицают.