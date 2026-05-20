Минюст США подтвердил обвинения против Рауля Кастро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минюст США подтвердил обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.
- Их выдвинули по делу о сговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов.
- Ему и другим фигурантам также вменяют уничтожение воздушного судна и четыре отдельных обвинения в убийстве.
- В случае признания виновными им грозит пожизненное заключение или высшая мера наказания.
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, подтвердил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш.
"Мы объявляем об обвинительном заключении против Рауля Кастро и нескольких других лиц по делу о сговоре с целью убийства граждан США", — заявил он на пресс-конференции.
По его словам, экс-президенту и другим фигурантам также предъявили обвинения в других преступлениях, в том числе в уничтожении воздушного судна, а также четыре отдельных обвинения в убийстве. Штаты ожидают, что Кастро так или иначе предстанет перед судом.
"Мы постоянно предъявляем обвинения людям, находящимся за пределами этой страны, и существуют самые разные способы доставить их сюда. <...> Мы ожидаем, что он явится сюда добровольно или иным способом", — отметил Бланш.
В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.
Действующий глава латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель заявил, что эти обвинения лишены правовых оснований, а их цель — оправдать агрессию в отношении острова.
Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет
Вчера, 21:46
По данным газеты The New York Times, американские власти допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом издание написало в минувшие выходные со ссылкой на сотрудников Белого дома. А в начале мая источник, знакомый с позицией чиновников, сообщил газете Politico, что Штаты рассматривают возможность применения на Кубе военной силы.
В январе США нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму. Сам Мадуро и его супруга вину отрицают.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы тогда руководил Рауль Кастро. Погибли четыре члена экипажа. Правительство обосновало это решение нарушением воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.