США обвинили Рауля Кастро в заговоре с целью убийства американцев - РИА Новости, 20.05.2026
19:55 20.05.2026 (обновлено: 20:06 20.05.2026)
США обвинили Рауля Кастро в заговоре с целью убийства американцев

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Рауль Кастро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выдвинули Раулю Кастро обвинения в заговоре с целью убийства американских граждан.
  • В феврале 1996 года кубинские истребители, которыми руководил Рауль Кастро, сбили два самолета правозащитной организации, в результате чего погибли четыре члена экипажа.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты выдвинули бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро обвинения в заговоре с целью убийства американских граждан, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебный документ.
"Кастро предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью убийства американских граждан, следует из судебных материалов", - пишет Рейтер.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.
В конце января глава Белого дома разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он объявил чрезвычайное положение из-за якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США. С тех пор страна переживает топливный кризис, преодолеть который ей помогала Россия, доставив гуманитарный груз в 100 тысяч тонн нефти.
В миреРауль КастроМеждународная организация гражданской авиацииМайамиКубаСША
 
 
