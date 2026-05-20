Трамп назвал нелепой ситуацию с американским ледокольным флотом

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у России имеется несколько десятков ледоколов, а у США только один и очень старый.
Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении береговой охраны США есть два ледокола - Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.