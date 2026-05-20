США выдвинули обвинения против Рауля Кастро, сообщило Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.
- Обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили два американских самолета.
- В январе США ввели пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, что привело к топливному кризису на острове.
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.
"Кастро предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью убийства американских граждан, следует из судебных материалов", — говорится в публикации.
Как отмечает агентство, обвинительный акт предъявили на фоне стремления Дональда Трампа к смене режима на Кубе: со времен революции, которую в 1959 году возглавил покойный брат экс-президента Фидель, у власти находятся коммунисты.
По информации Reuters, обвинение содержит два эпизода об уничтожении воздушного судна. Вероятно, речь идет об инциденте с двумя американскими самолетами, сбитыми в феврале 1996-го.
Они принадлежали правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы тогда руководил Рауль Кастро. Погибли четыре члена экипажа. Правительство обосновало это решение нарушением воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.
По данным газеты The New York Times, американские власти допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом издание написало в минувшие выходные со ссылкой на сотрудников Белого дома. А в начале мая источник, знакомый с позицией чиновников, сообщил газете Politico, что Штаты рассматривают возможность применения на Кубе военной силы.
Еще в начале года Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности. Со своей стороны, президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель подчеркивал, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.
В январе США нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму. Сам Мадуро и его супруга вину отрицают.
