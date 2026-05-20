Краткий пересказ от РИА ИИ Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

Обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили два американских самолета.

В январе США ввели пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, что привело к топливному кризису на острове.

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.

"Кастро предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью убийства американских граждан, следует из судебных материалов", — говорится в публикации.

Как отмечает агентство, обвинительный акт предъявили на фоне стремления Дональда Трампа к смене режима на Кубе : со времен революции, которую в 1959 году возглавил покойный брат экс-президента Фидель, у власти находятся коммунисты.

По информации Reuters, обвинение содержит два эпизода об уничтожении воздушного судна. Вероятно, речь идет об инциденте с двумя американскими самолетами, сбитыми в феврале 1996-го.

Brothers to the Rescue , основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы тогда руководил Они принадлежали правозащитной организации, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы тогда руководил Рауль Кастро . Погибли четыре члена экипажа. Правительство обосновало это решение нарушением воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.

По данным газеты The New York Times, американские власти допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом издание написало в минувшие выходные со ссылкой на сотрудников Белого дома. А в начале мая источник, знакомый с позицией чиновников, сообщил газете Politico, что Штаты рассматривают возможность применения на Кубе военной силы.

Еще в начале года Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности. Со своей стороны, президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель подчеркивал, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.