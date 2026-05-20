Минюст США освободил Трампа, его семью и бизнес от налоговых претензий

Краткий пересказ от РИА ИИ Минюст США освободил Дональда Трампа, членов его семьи и их компании от любых налоговых претензий и проверок.

Освобождение от претензий стало частью мирового соглашения в рамках судебного процесса, инициированного Трампом против налоговой службы США.

В рамках того же соглашения Минюст США объявил о создании фонда по борьбе со злоупотреблением властью с бюджетом 1,776 миллиарда долларов для выплаты компенсаций лицам, пострадавшим от неправомерных действий со стороны администрации Джо Байдена.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти США освободили президента Дональда Трампа, членов его семьи и их компании от любых налоговых претензий и проверок в рамках урегулирования претензий Трампа к налоговой службе страны, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Договоренности достигнуты как часть мирового соглашения в рамках судебного процесса, который против налоговой службы США из-за утечки своих деклараций инициировал Трамп . Он в обмен на это отзывает иск на 10 миллиардов долларов.

"Соединенные Штаты… настоящим навсегда лишаются права на судебное преследования и предъявление любых претензий", - говорится в приложении к соглашению за подписью исполняющего обязанности генпрокурора страны Тодда Бланша.

Далее следует длинный список тех, в отношении кого власти отказываются от любых претензий и судебного преследования, а также перечисление таких потенциальных претензий финансового характера.

В частности, речь идет об "истцах (Трамп - ред.) или связанных с ними или имеющих у ним отношение лицах (включая без ограничений членов семьи…), или сторонах, включая доверенных лиц, родителя, сестру или связанные с ними компании" и так далее.