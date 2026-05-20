Минюст США освободил Трампа, его семью и бизнес от налоговых претензий - РИА Новости, 20.05.2026
11:08 20.05.2026
Минюст США освободил Трампа, его семью и бизнес от любых налоговых претензий

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст США освободил Дональда Трампа, членов его семьи и их компании от любых налоговых претензий и проверок.
  • Освобождение от претензий стало частью мирового соглашения в рамках судебного процесса, инициированного Трампом против налоговой службы США.
  • В рамках того же соглашения Минюст США объявил о создании фонда по борьбе со злоупотреблением властью с бюджетом 1,776 миллиарда долларов для выплаты компенсаций лицам, пострадавшим от неправомерных действий со стороны администрации Джо Байдена.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти США освободили президента Дональда Трампа, членов его семьи и их компании от любых налоговых претензий и проверок в рамках урегулирования претензий Трампа к налоговой службе страны, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Договоренности достигнуты как часть мирового соглашения в рамках судебного процесса, который против налоговой службы США из-за утечки своих деклараций инициировал Трамп. Он в обмен на это отзывает иск на 10 миллиардов долларов.
"Соединенные Штаты… настоящим навсегда лишаются права на судебное преследования и предъявление любых претензий", - говорится в приложении к соглашению за подписью исполняющего обязанности генпрокурора страны Тодда Бланша.
Далее следует длинный список тех, в отношении кого власти отказываются от любых претензий и судебного преследования, а также перечисление таких потенциальных претензий финансового характера.
В частности, речь идет об "истцах (Трамп - ред.) или связанных с ними или имеющих у ним отношение лицах (включая без ограничений членов семьи…), или сторонах, включая доверенных лиц, родителя, сестру или связанные с ними компании" и так далее.
В рамках того же соглашения министерство юстиции США объявило о создании фонда по борьбе со злоупотреблением властью с бюджетом 1,776 миллиарда долларов для выплаты компенсаций лицам, пострадавшим от неправомерных действий со стороны администрации экс-президента США Джо Байдена.
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
