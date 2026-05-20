Удары США и Израиля по Ирану были заранее спланированы, заявила Захарова

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану были заранее спрограммированы, и они запустили соответствующую программу действий, согласованную между Вашингтоном и Тель-Авивом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти удары (по Ирану – ред.) наносились в связи с тем, что это было выгодно двум странам (США и Израилю – ред.), кому больше, кому меньше - история расскажет и покажет, но в любом случае это был заранее спрограммированный план, который начали реализовывать", - сказала она в эфире радио Sputnik.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.