Удары США и Израиля по Ирану были заранее спланированы, заявила Захарова

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану были заранее спрограммированы, и они запустили соответствующую программу действий, согласованную между Вашингтоном и Тель-Авивом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.