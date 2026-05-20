09:32 20.05.2026
Удары США и Израиля по Ирану были заранее спланированы, заявила Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что удары США и Израиля по Ирану были заранее спланированы и согласованы между Вашингтоном и Тель-Авивом.
  • По словам Захаровой, Иран через неделю после начала агрессии США и Израиля через манипуляции в СМИ превратился из страны, на которую напали, в страну, которая чуть ли не напала сама.
  • Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану были заранее спрограммированы, и они запустили соответствующую программу действий, согласованную между Вашингтоном и Тель-Авивом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти удары (по Ирану – ред.) наносились в связи с тем, что это было выгодно двум странам (США и Израилю – ред.), кому больше, кому меньше - история расскажет и покажет, но в любом случае это был заранее спрограммированный план, который начали реализовывать", - сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, эти удары были нанесены в связи с тем, что "запускалась соответствующая программа действий, выработанная, проработанная, и, мало того, еще между Израилем и США согласована".
Захарова отметила, что Иран буквально через неделю после начала агрессии США и Израиля через манипуляции в СМИ превратился из страны, на которую напали, в страну, которая чуть ли не напала сама.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
