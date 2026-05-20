"Это неизбежно": ЧП у российской границы вызвало панику в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший разведчик Скотт Риттер предупредил, что нарушение Украиной воздушного пространства Латвии и Эстонии может привести к применению Пятой статьи устава НАТО.
- По словам эксперта, действия Киева настолько безрассудны, что могут привести к непредсказуемым последствиям и опасной эскалации в регионе.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Нарушение Украиной воздушного пространства Латвии и Эстонии может привести к применению Пятой статьи устава НАТО, предупредил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену.
"Я думаю, что мы видим здесь политические последствия того, что вас (украинцев. — Прим. ред.) поймали на провальной тайной операции. Так что Прибалтика не сможет долго закрывать на это глаза и применит Пятую статью НАТО. Это неизбежно", — сказал он.
По словам эксперта, действия Киева настолько безрассудны, что могут привести к непредсказуемым последствиям и опасной эскалации в регионе.
Накануне "возможная угроза воздушному пространству" объявлялась в Латвии, в небо были подняты истребители НАТО.
Ранее в тот же день Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.