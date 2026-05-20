WSJ: в США изучают подозрительные сделки перед постом Трампа об Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США изучают сделки как минимум трех инвестиционных компаний после всплеска торгов нефтяными фьючерсами перед постом Трампа об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Тегерана.

Регулятор пытается выяснить, торговал ли инсайдер, заранее знавший о посте Трампа, этой информацией или передал ее кому-то.

Британские компании Qube Research & Technologies и Forza Fund, а также подразделение французской нефтяной компании TotalEnergies заработали на падении цен на нефть после решения Трампа.

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Власти США изучают сделки как минимум трех инвестиционных компаний после всплеска торгов нефтяными фьючерсами за несколько минут до поста Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Тегерана, пишет Власти США изучают сделки как минимум трех инвестиционных компаний после всплеска торгов нефтяными фьючерсами за несколько минут до поста Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Тегерана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Двадцать третьего марта президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Пентагону поручено отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Незадолго до этого на рынке произошел всплеск торгов на 800 миллионов долларов.

"Регулятор, который осуществляет надзор за фьючерсными рынками, пытается выяснить, торговал ли инсайдер, заранее знавший о посте Трампа от 23 марта, этой информацией или передал ее кому-то, кто мог это сделать… CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США – ред.) интересуется как минимум тремя фирмами в рамках своего расследования", – передает WSJ.

Согласно материалу, среди тех, кто оказался на "правильной стороне"– британские компании Qube Research & Technologies и Forza Fund, а также подразделение французской нефтяной компании TotalEnergies. Они заработали 5 миллионов долларов, 10 миллионов долларов и около 200 тысяч долларов соответственно, когда цены на нефть упали на 13% после решения Трампа.

Этим фирмам не предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях - как отмечает газета, установить причину интереса CFTC к ним сложно.