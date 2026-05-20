СМИ: США хотят сократить военные обязательства перед НАТО на случай кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США Дональда Трампа планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса.
- США объявят об этом решении во время встречи в Брюсселе в пятницу.
- Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в пятницу уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника.
Рейтер указывает, что в рамках новой модели сил НАТО страны-члены альянса определяют резерв военных сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или какого-либо другого серьезного кризиса для помощи союзникам.
При этом агентство подчеркивает, что точная численность этого резерва является секретной информацией.
Согласно информации агентства, США объявят об этом решении во время встречи в Брюсселе в пятницу. Американскую сторону на ней представит, как ожидается, помощник заместителя министра войны страны Элбриджа Колби Алекс Велез-Грин.
Ранее Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".