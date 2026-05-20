США сократили число бригадных боевых групп в Европе до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США сократили число бригадных боевых групп в Европе с четырех до трех.
- Это решение возвращает уровень военного присутствия США в Европе к показателям 2021 года.
- Отправка американских сил в Польшу временно задерживается.
«
"Военное министерство сократило число бригадных боевых групп, закрепленных за Европой, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню (Военного — Прим. ред.) присутствия в Европе образца 2021 года", — написал он.
Это решение является результатом всестороннего многоуровневого процесса, посвященного анализу структуры и размещения сил США в Европе, заявил он.
"В результате временно задерживается отправка американских сил в Польшу, которая является образцовым союзником США", — добавил Парнелл.
На прошлой неделе издание Defense News со ссылкой на неназванного военного сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих, и соответствующего оборудования. Источник издания не раскрыл подробностей решения, однако 15 мая издание Politico сообщило, что его принял лично министр войны Пит Хегсет.
В последнее время американские власти все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о будущем альянса. Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из него. Конфликт на Ближнем Востоке обострил ситуацию, поскольку союзники отказались помочь США в борьбе с Ираном.
В конце апреля глава Белого дома объявил о возможном сокращении военного контингента в Германии. Вскоре официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из страны пять тысяч военных в течение 6-12 месяцев.