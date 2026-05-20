Аракчи заявил, что США ждут "сюрпризы", если военные действия возобновятся

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что с учетом усвоенных уроков и полученных знаний Тегеран в случае возобновления военных действий на Ближнем Востоке сможет преподнести США новые сюрпризы.
Во вторник американский президент Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней.
"Спустя месяцы после начала войны с Ираном конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды. Подтверждено, что наши мощные вооруженные силы стали первыми, кто сбил расхваленный F-35. С учетом усвоенных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
В апреле официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что вооруженные силы Ирана подбили три самолета, в частности, американский сверхсовременный истребитель пятого поколения F-35, а также два вертолета армии США при помощи новых систем ПВО.