Аракчи заявил, что США ждут "сюрпризы", если военные действия возобновятся
01:13 20.05.2026
Аракчи заявил, что США ждут "сюрпризы", если военные действия возобновятся

Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае возобновления военных действий на Ближнем Востоке Тегеран сможет преподнести США новые сюрпризы.
  • Конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды после начала войны с Ираном.
  • Вооруженные силы Ирана подбили три самолета, в том числе американский сверхсовременный истребитель пятого поколения F-35, а также два вертолета армии США при помощи новых систем ПВО.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что с учетом усвоенных уроков и полученных знаний Тегеран в случае возобновления военных действий на Ближнем Востоке сможет преподнести США новые сюрпризы.
Во вторник американский президент Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней.
"Спустя месяцы после начала войны с Ираном конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды. Подтверждено, что наши мощные вооруженные силы стали первыми, кто сбил расхваленный F-35. С учетом усвоенных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
В апреле официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что вооруженные силы Ирана подбили три самолета, в частности, американский сверхсовременный истребитель пятого поколения F-35, а также два вертолета армии США при помощи новых систем ПВО.
