Такого никто не ожидал. Что скрывали США об испытаниях в Тихом океане

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Двадцать три ядерных взрыва суммарной мощностью сорок две мегатонны в тротиловом эквиваленте — за двенадцать лет несколько неприметных островов в Тихом океане стали символом эпохи атомного оружия. Одну из самых смертоносных бомб в истории человечества семь десятилетий назад США испытали именно здесь. О последствиях радиоактивных выбросов на атолле Бикини — в материале РИА Новости.

В погоне за Москвой

Гул моторов B-52 прервал тишину на высоте 15 тысяч метров около шести вечера 20 мая 1956-го. По плану операции "Редвинг" бомбардировщику предстояло впервые сбросить американскую водородную бомбу с кодовым названием "Чероки".

С моря за испытаниями наблюдали ученые и высокопоставленные чиновники Пентагона. Отдельные места предоставили журналистам. Пресса должна была послать миру — и в первую очередь Москве — сигнал о новой вехе развития атомного арсенала США.

Из-за ошибки пилота, перепутавшего ориентиры на атолле Бикини, бомба упала в шести с половиной километрах от намеченной цели, едва не вызвав панику в наблюдательных пунктах, поскольку они оказались ближе к эпицентру взрыва.

Детонация произошла в 1320 метрах над уровнем воды. Искусственное солнце за несколько секунд выросло более чем до четырех километров в диаметре. Затем грибовидное облако поднялось на высоту в 25 тысяч метров, раскинув "шляпку" на сотню километров.

Вскоре гул затих. Радиоактивная пыль разлетелась на десятки километров. В Белом доме и Пентагоне было что праздновать. Американцы доказали, что термоядерное оружие — не лабораторный эксперимент, а мобильное средство массового уничтожения. И целесообразность финансирования производства новейших стратегических бомбардировщиков B-52 никто в конгрессе уже не ставил под сомнение.

А самое главное, США смогли догнать Советский Союз, который испытал годом ранее на Семипалатинском полигоне РДС-37 свою первую водородную бомбу мощностью 1,6 мегатонны. По силе американская "Чероки" превзошла ее более чем в два раза — 3,8 мегатонны. Ядерная гонка стремительно набирала обороты.

Падал радиоактивный снег

Атолл Бикини — кольцо белых песчаных островков, едва заметных из космоса. До середины XX века это географическое название мало кому что-либо говорило. В 1825-м русский капитан Отто Коцебу во время кругосветного плавания на шлюпе "Предприятие" первым описал архипелаг. Из-за течения причалить не удалось, но, рассмотрев местность в подзорную трубу, путешественник заключил: признаков человеческого присутствия не обнаружено. Как выяснилось позднее, вывод был ошибочным.

Едва ли Коцебу догладывался, какую роль в мировой истории предстоит сыграть этим небольшим полоскам суши посреди океана. Вплоть до XX века они не представляли особого интереса для великих держав. Атолл Бикини как часть Маршалловых островов с 1922-го находился под мандатом Японии, а после 1945-го территория перешла под контроль США.

Как раз в это время в администрации президента Гарри Трумэна пришли к выводу, что простого сбрасывания бомб на города, как это было с Хиросимой и Нагасаки, недостаточно для развития ядерной составляющей американской армии. Сочли необходимым не только наращивать мощность бомб, но и отрабатывать точность бомбардировок. Для этого в 1946-м провели операцию "Перекресток".

© AP Photo Президент США Гарри Трумэн © AP Photo Президент США Гарри Трумэн

Маршалловы острова для этого подходили идеально. Население немногочисленное (на тот момент на Бикини проживали всего 167 человек). Проблем с эвакуацией, как и планировалось, не было. Словами о "благе человечества" людей легко уговорили сменить плодородные и обжитые пески атолла на соседние островки, где условия обитания были значительно хуже.

Первый ядерный взрыв произошел 1 июля, второй — 25-го. Бомбы "Эйбл" и "Бейкер" мощностью около 23 килотонн каждая сбрасывали для изучения воздействия атомного оружия на флот. Третье запланированное испытание в 1947-м отменили, поскольку после предыдущего эксперимента на кораблях не смогли дезактивировать радиацию.

© Фото : Public domain Ядерные испытания на атолле Бикини © Фото : Public domain Ядерные испытания на атолле Бикини

Так начиналась целая серия различных испытаний на атолле. Самым значительным стала операция "Касл Браво" в марте 1954-го. Предполагаемая мощность взрыва должна была составить шесть мегатонн. На деле достигла 15 мегатонн — почти в тысячу раз больше, чем у бомб "Малыш" и "Толстяк", сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Взрыв практически полностью уничтожил один из островов, оставив двухкилометровую воронку. У жителей соседних атоллов Ронгелап, Ронгерик и Утрик через несколько дней проявились симптомы лучевой болезни. Проплывавшее в 170 километрах от Бикини японское рыболовное судно "Счастливый дракон" попало в облако радиоактивной пыли, которую экипаж из-за характерного белого цвета принял за снег. Члены команды получили по 300 рентген облучения. Радист Айкити Кубояма умер через полгода.

Масштаб последствий

Взрыв водородной бомбы в 1956-м и последующие испытания в 1958-м окончательно сделали Бикини непригодным для проживания. Земледелие и рыболовство ни на атолле, ни даже на ближайших островах стало невозможным.

© Public domain Атолл Бикини в Микронезии © Public domain Атолл Бикини в Микронезии

Международные скандалы, внутренние протесты, потепление отношений с СССР и Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой подтолкнули Вашингтон прекратить операции.

В 1968-м, попытавшись убедить мир в незначительности последствий, президент Линдон Джонсон пообещал перемещенным жителям островов помочь вернуться и построить на родине "образцовое общество". План переселения рассчитали на семь лет. Миллионы долларов ушли на строительство новых домов, посадку пальмовых деревьев и борьбу с радиацией и ее последствиями.

К 1972-му около ста человек переместились на Бикини. Переселение приостановили через три года, когда замеры радиации показали фон, превышающий ожидаемые показатели. Фрукты атолла были радиоактивны, а в организме людей обнаружили нуклиды плутония-239 и плутония-240. Многие ощущают последствия и сегодня. У жителей близлежащих островов до сих пор сохраняется риск онкологических заболеваний.