Расчет FPV-дронов "Севера" уничтожил броневик ВСУ в Сумской области

КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Расчет роты беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожил в Сумской области замаскированный бронеавтомобиль украинских боевиков "Хамви" (HMMWV) производства США, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Компас".
"Разведка обнаружила хорошо замаскированную боевую бронированную машину "Хамви", которую боевики ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и ротации личного состава, и оперативно передала информацию на командный пункт, после чего в дело вступил расчет FPV-дронов, находившийся на боевом дежурстве неподалеку", – сообщил агентству командир роты БПЛА ГрВ "Север" с позывным "Компас".
Он отметил, что цель была успешно уничтожена.
"Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи. Расчеты БПЛА продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника", – добавил он.