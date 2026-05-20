Специальная военная операция на Украине
 
07:35 20.05.2026
Расчет FPV-дронов "Севера" уничтожил броневик ВСУ в Сумской области

  • Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил замаскированный бронеавтомобиль «Хамви» (HMMWV) производства США в Сумской области.
  • Бронеавтомобиль использовался украинскими военными для подвоза боеприпасов и ротации личного состава.
  • Командир роты БПЛА группировки войск «Север» с позывным «Компас» отметил, что средства связи и управления позволяют успешно выполнять поставленные задачи.
КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Расчет роты беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожил в Сумской области замаскированный бронеавтомобиль украинских боевиков "Хамви" (HMMWV) производства США, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Компас".
"Разведка обнаружила хорошо замаскированную боевую бронированную машину "Хамви", которую боевики ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и ротации личного состава, и оперативно передала информацию на командный пункт, после чего в дело вступил расчет FPV-дронов, находившийся на боевом дежурстве неподалеку", – сообщил агентству командир роты БПЛА ГрВ "Север" с позывным "Компас".
Он отметил, что цель была успешно уничтожена.
"Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи. Расчеты БПЛА продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника", – добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
