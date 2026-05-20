ВС России за неделю уничтожили более 400 БПЛА ВСУ в двух областях Украины

КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов перехватчиков "Севера" за неделю уничтожили более 400 украинских беспилотников в Сумской и Харьковской областях, 274 из которых сбиты с помощью воздушного тарана, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"С 11 по 18 мая расчетами FPV-перехватчиков ГрВ "Север" уничтожено более 400 БПЛА ВСУ различного типа в Сумской и Харьковской областей. Из них 274 сбиты тараном. Типы БпЛА противника - Фурия, Октокоптеры R-18, Дартс", – сообщили агентству.