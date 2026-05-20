Боец рассказал, как встретил украинский дрон с ИИ

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. ВСУ применяют беспилотники с элементами искусственного интеллекта, которые ищут цель по тепловому излучению и движению, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Альфа.

По словам оператора беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, речь идет о квадрокоптерах, которые используют тепловизионное наведение и способны автоматически сопровождать цель.

"Сам лично я наблюдал, что чаще (стали применять. — Прим. ред.) квадрокоптеры с искусственным интеллектом, которые захватывают цель по тепловому излучению", — рассказал боец.

Он пояснил, что система самостоятельно корректирует наведение дрона без постоянного участия оператора.

"Искусственный интеллект управляет наведением дрона", — отметил военнослужащий.

По словам морпеха, один из подобных случаев произошел во время подготовки позиций. Боец рассказал, что заметил зависший в воздухе украинский дрон на расстоянии около 30-50 метров.

"Я стоял неподвижно, прицелился в него из ружья. Он завис и смотрел на меня", — сообщил оператор БПЛА.

Военнослужащий отметил, что беспилотник в итоге атаковал людей, находившихся в движении в кустах.