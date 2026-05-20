В "Лаборатории Касперского" рассказали, кто пользуется шпионским ПО

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Приложения для слежки чаще всего используют недоверчивые партнеры и ревнивые супруги, рассказала руководитель Исследовательского центра в Северной и Южной Америке и Европе GReAT компании "Лаборатория Касперского" Татьяна Шишкова.
"Общемировая статистика говорит о том, что, как правило, следящие приложения устанавливают партнеры, недоверчивые и ревнивые супруги", - сказала Шишкова "Газете.Ru".
Она пояснила, что для установки шпионских программ чаще всего нужно иметь физический доступ к устройству, поскольку дистанционная установка ПО требует разработки приложения под конкретного человека и устройство.
Согласно статистике "Лаборатории Касперского", Россия входит в топ-3 стран по числу обнаружения шпионских программ - наряду с Бразилией и Индией.
"Однако наши данные не всегда могут отразить картину целиком, ведь, как правило, в инструкции по установке шпионских приложений прямо написано, что антивирус должен быть отключен. Поэтому вполне возможно, что большую часть этих приложений мы просто не видим", - подчеркнула Шишкова.
