12:27 20.05.2026
В "Лаборатории Касперского" рассказали, кто пользуется шпионским ПО

Шишкова: шпионское ПО чаще всего ставят ревнивые партнеры и супруги

  • Приложения для слежки чаще всего используют недоверчивые партнеры и ревнивые супруги, рассказала эксперт компании «Лаборатория Касперского».
  • Для установки шпионских программ чаще всего нужен физический доступ к устройству.
  • Россия входит в топ-3 стран по числу обнаружения шпионских программ, согласно статистике «Лаборатории Касперского».
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Приложения для слежки чаще всего используют недоверчивые партнеры и ревнивые супруги, рассказала руководитель Исследовательского центра в Северной и Южной Америке и Европе GReAT компании "Лаборатория Касперского" Татьяна Шишкова.
"Общемировая статистика говорит о том, что, как правило, следящие приложения устанавливают партнеры, недоверчивые и ревнивые супруги", - сказала Шишкова "Газете.Ru".
Она пояснила, что для установки шпионских программ чаще всего нужно иметь физический доступ к устройству, поскольку дистанционная установка ПО требует разработки приложения под конкретного человека и устройство.
Согласно статистике "Лаборатории Касперского", Россия входит в топ-3 стран по числу обнаружения шпионских программ - наряду с Бразилией и Индией.
"Однако наши данные не всегда могут отразить картину целиком, ведь, как правило, в инструкции по установке шпионских приложений прямо написано, что антивирус должен быть отключен. Поэтому вполне возможно, что большую часть этих приложений мы просто не видим", - подчеркнула Шишкова.
