В "Лаборатории Касперского" рассказали, кто пользуется шпионским ПО

Россия входит в топ-3 стран по числу обнаружения шпионских программ, согласно статистике «Лаборатории Касперского».

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Приложения для слежки чаще всего используют недоверчивые партнеры и ревнивые супруги, рассказала руководитель Исследовательского центра в Северной и Южной Америке и Европе GReAT компании "Лаборатория Касперского" Татьяна Шишкова.

"Общемировая статистика говорит о том, что, как правило, следящие приложения устанавливают партнеры, недоверчивые и ревнивые супруги", - сказала Шишкова "Газете.Ru"

Она пояснила, что для установки шпионских программ чаще всего нужно иметь физический доступ к устройству, поскольку дистанционная установка ПО требует разработки приложения под конкретного человека и устройство.