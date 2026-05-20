Польские силовики выпустили по машине белоруса почти 30 пуль

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Польские полицейские безосновательно расстреляли машину белорусского гражданина, водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, в автомобиле 29 пулевых отверстий, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
Управление внутренних дел по Гродненской области сообщило в понедельник, что 60-летний житель области получил огнестрельные ранения, находясь в Польше, и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. МИД Белоруссии в среду выступил с заявлением, в котором говорится, что белорусский гражданин получил огнестрельные ранения в Польше из-за ошибки правоохранителей, и в Минске рассчитывают на объективное расследование инцидента, установление виновных и их привлечение к ответственности.
"Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8, вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия", - сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.
По его словам, водитель получил тяжелые огнестрельные ранения головы и конечностей, в корпусе автомобиля 29 пулевых отверстий. Несмотря на телесные повреждения, водителю удалось пересечь границу, откуда он был экстренно доставлен в учреждение здравоохранения в крайне тяжелом состоянии.
"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий восстановлена картина произошедшего, получены достоверные данные о месте нападения, а также о личностях сотрудников полиции, стрелявших в гражданина Беларуси. Данному инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробная информация об обстоятельствах произошедшего в последующем доведена до общественности", - сообщил Кабакович.