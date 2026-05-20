Рейтинг@Mail.ru
Шугаев заявил об интересе к российским системам ПВО у зарубежных партнеров - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 20.05.2026
Шугаев заявил об интересе к российским системам ПВО у зарубежных партнеров

Шугаев: российские системы ПВО вызывают большой интерес у иностранных партнеров

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что российские системы ПВО вызывают большой интерес у всех партнеров Москвы.
  • Он отметил, что новейшие системы ПВО востребованы на фоне опыта специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО вызывают большой интерес у всех партнеров Москвы, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Сегодня системы ПВО, естественно, это один из первостепенных видов вооружений, который, конечно, вызывает большой интерес у всех наших партнеров", - сказал Шугаев.
Он отметил, что опыт специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке доказывает, что системы ПВО весьма востребованы.
"Поэтом новейшие системы, которые показывают свою эффективность, несомненно вызывают большой интерес", - подчеркнул Шугаев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин рассказал о преимуществах ракеты "Сармат"
12 мая, 16:43
 
БезопасностьМоскваБлижний ВостокДмитрий Шугаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала