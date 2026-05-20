Симоньян высоко оценила условия в онкобольнице в Сколково

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посетила новую онкобольницу в Сколково и высоко оценила условия для пациентов и их родственников.
"Не ожидала, что больница может так выглядеть", - написала Симоньян в "Макс".
Главный редактор высоко оценила современные технологии - анализ крови делается за 15 минут, а во время операций родственники пациентов могут видеть все данные на экранах.
Симоньян также посетила международную выставку современного искусства "Вместе". Выставка работает уже месяц, часть представленных на ней работ останутся в больнице.
"Если человек опустил руки, лечи, не лечи, не вылечишь. А когда человек окружен чем-то, что ему помогает, и благодаря этому хочет жить — организм помогает лечиться. Я сама через это проходила. Мои родственники семь часов сидели, светa белого не видели, ждали: будет жить — не будет, из наркоза выйдет — не выйдет. А здесь люди могут ходить, смотреть выставку, медитативно приводить психику в порядок", - написала Симоньян.
Она поблагодарила главного врача больницы Дмитрия Каннера и заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
7 мая, 18:51