Рейтинг@Mail.ru
Симоньян высоко оценила условия в онкобольнице в Сколково - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 20.05.2026
Симоньян высоко оценила условия в онкобольнице в Сколково

Симоньян высоко оценила условия в новой онкобольнице в Сколково

© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства МосквыЛечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62 в инновационном центре "Сколково"
Лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62 в инновационном центре Сколково - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства Москвы
Лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62 в инновационном центре "Сколково"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маргарита Симоньян посетила новую онкобольницу в Сколково и высоко оценила условия для пациентов и их родственников.
  • Она отметила современные технологии в больнице: анализ крови делается за 15 минут, а во время операций родственники пациентов могут видеть все данные на экранах.
  • Симоньян также посетила международную выставку современного искусства "Вместе", часть работ которой останется в больнице.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посетила новую онкобольницу в Сколково и высоко оценила условия для пациентов и их родственников.
"Не ожидала, что больница может так выглядеть", - написала Симоньян в "Макс".
Главный редактор высоко оценила современные технологии - анализ крови делается за 15 минут, а во время операций родственники пациентов могут видеть все данные на экранах.
Симоньян также посетила международную выставку современного искусства "Вместе". Выставка работает уже месяц, часть представленных на ней работ останутся в больнице.
"Если человек опустил руки, лечи, не лечи, не вылечишь. А когда человек окружен чем-то, что ему помогает, и благодаря этому хочет жить — организм помогает лечиться. Я сама через это проходила. Мои родственники семь часов сидели, светa белого не видели, ждали: будет жить — не будет, из наркоза выйдет — не выйдет. А здесь люди могут ходить, смотреть выставку, медитативно приводить психику в порядок", - написала Симоньян.
Она поблагодарила главного врача больницы Дмитрия Каннера и заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Онкологи рассказали о неочевидных симптомах рака
7 мая, 18:51
 
СколковоМоскваМаргарита СимоньянАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала