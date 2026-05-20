В более чем 650 школах отремонтируют спортивные залы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Спортивные залы более чем 650 российских школ планируется капитально отремонтировать в 2026 году, сообщил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бургаев.
"В рамках программы капитального ремонта с 2022 года мы обновили около 2,5 тысячи спортивных залов. В 22 субъектах создано 50 школ с плавательными бассейнами за 2023–2025 годы. Еще 16 строится. Кроме того, в 2026 году планируем капитально отремонтировать спортзалы более чем в 650 школах", – сказал Бугаев, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Он отметил, что Минпросвещения РФ выстроило тесное взаимодействие с Минспортом России. Практически во всех школах открыты спортивные клубы, учащиеся участвуют в "Президентских играх" и состязаниях.
Замминистра обозначил также ключевые приоритеты развития системы образования на ближайшее время. Среди них – модернизация инфраструктуры, обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов, внедрение инновационных методик обучения и совершенствование индивидуального подхода к здоровью учащихся, включая работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Всероссийский съезд учителей физической культуры проходит в Тульской области с 18 по 22 мая. Он собрал более 600 педагогов из 86 регионов страны, представителей 30 спортивных федераций, а также олимпийских чемпионов, экспертов в области образования и воспитания.