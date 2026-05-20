Суд вынес приговор четырем таксистам, грабившим бойцов СВО в Шереметьево

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области приговорил четверых таксистов, которые в аэропорту "Шереметьево" похищали деньги у пассажиров, включая бойцов СВО, к срокам от 10 до 17 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Химкинским городским судом Московской области рассмотрено уголовное дело в отношении Махмудова Б.Н., Шехояна Т.А., Хусаинова Р.Т. и Павлова И.О. Всем подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы - на сроки от 10 до 17 лет", — сказал собеседник агентства.
Как установил суд, Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов - участники преступного сообщества, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности. В аэропорту "Шереметьево" они прибегали к кражам, грабежам, разбою, вымогательству и мошенничеству.
В частности, как говорилось в материалах, полученных РИА Новости, таксисты убеждали жертву выпить жидкость с седативно-снотворным эффектом, человек засыпал, а злоумышленники похищали его деньги.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в "Шереметьево". Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. Водители такси Махмудов, Шехоян, Хусаинов и Павлов вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке авиабилетов.
Химкинский городской суд рассматривает еще одно уголовное дело о хищениях в "Шереметьево". Как сообщали в Генпрокуратуре, семеро фигурантов вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая вымышленные истории о тяжёлом материальном положении, опоздании на рейс и отсутствии денег на авиабилеты.