Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор четырем таксистам, грабившим бойцов СВО в Шереметьево - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 20.05.2026
Суд вынес приговор четырем таксистам, грабившим бойцов СВО в Шереметьево

Грабивших бойцов СВО в Шереметьево приговорили к срокам до 17 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Химкинский городской суд приговорил четырех таксистов, грабивших участников СВО в Шереметьево, к срокам от 10 до 17 лет.
  • Они специально выбирали жертвами бойцов, прибывающих в аэропорт, и применяли различные схемы обмана, включая завышенные цены на такси.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области приговорил четверых таксистов, которые в аэропорту "Шереметьево" похищали деньги у пассажиров, включая бойцов СВО, к срокам от 10 до 17 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Химкинским городским судом Московской области рассмотрено уголовное дело в отношении Махмудова Б.Н., Шехояна Т.А., Хусаинова Р.Т. и Павлова И.О. Всем подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы - на сроки от 10 до 17 лет", — сказал собеседник агентства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Студента консерватории задержали в Приморье за обман матери участника СВО
Вчера, 03:00
Как установил суд, Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов - участники преступного сообщества, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности. В аэропорту "Шереметьево" они прибегали к кражам, грабежам, разбою, вымогательству и мошенничеству.
В частности, как говорилось в материалах, полученных РИА Новости, таксисты убеждали жертву выпить жидкость с седативно-снотворным эффектом, человек засыпал, а злоумышленники похищали его деньги.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в "Шереметьево". Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. Водители такси Махмудов, Шехоян, Хусаинов и Павлов вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке авиабилетов.
Химкинский городской суд рассматривает еще одно уголовное дело о хищениях в "Шереметьево". Как сообщали в Генпрокуратуре, семеро фигурантов вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая вымышленные истории о тяжёлом материальном положении, опоздании на рейс и отсутствии денег на авиабилеты.
Трое сотрудников ППС во время инцидента со смертью участника СВО Ахмеда Джабраилова - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Дагестане вынесли приговор полицейским по делу об убийстве участника СВО
16 мая, 01:24
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)Химкинский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала