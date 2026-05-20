13:24 20.05.2026 (обновлено: 13:42 20.05.2026)
Одного из школьников, пострадавших в Севастополе, оперируют

© Фото : соцсети
  • В Севастополе произошло обрушение балкона в школе, пострадали девять детей.
  • Одного из пострадавших подростков оперируют, двумя другими занимаются медики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Подростка, пострадавшего в результате падения балкона в школе под Севастополем, оперируют медики, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Один парень прямо сейчас находится на операционном столе, двумя другими тоже занимаются медики", - сказал журналистам губернатор.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об обрушении балкона на втором этаже школы под Севастополем. Пострадали девять детей, трое из них в тяжелом состоянии, все дети госпитализированы, сообщил уточненные данные губернатор. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей, сообщил СУСК региона.
