Одного из школьников, пострадавших в Севастополе, оперируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Подростка, пострадавшего в результате падения балкона в школе под Севастополем, оперируют медики, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Один парень прямо сейчас находится на операционном столе, двумя другими тоже занимаются медики", - сказал журналистам губернатор.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об обрушении балкона на втором этаже школы под Севастополем. Пострадали девять детей, трое из них в тяжелом состоянии, все дети госпитализированы, сообщил уточненные данные губернатор. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей, сообщил СУСК региона.