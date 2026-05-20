Одного из школьников, пострадавших в Севастополе, оперируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Подростка, пострадавшего в результате падения балкона в школе под Севастополем, оперируют медики, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Один парень прямо сейчас находится на операционном столе, двумя другими тоже занимаются медики", - сказал журналистам губернатор.