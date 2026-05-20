12:05 20.05.2026 (обновлено: 12:11 20.05.2026)
В Севастополе завели дело после обрушения балкона в школе

© Фото : соцсети Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Севастополе после обрушения в школе балкона, в результате чего 10 учеников пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм при обрушении балкона в качинском общеобразовательном учреждении", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, в среду утром на территории общеобразовательного учреждения в поселке Кача обрушился балкон на втором этаже. В результате происшествия 10 учеников получили травмы различной степени тяжести. Установлено, что в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта.
