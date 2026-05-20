ВЦИОМ сообщил, сколько россиян смотрят длинные ролики на VK Видео

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 60% россиян пользуются сервисом VK Видео для просмотра длинных видеороликов.

Rutube и YouTube занимают второе и третье места по популярности среди сервисов для просмотра видео, их используют 49% и 44% респондентов соответственно.

Абсолютное большинство опрошенных (95%) пользуются хотя бы одним сервисом для просмотра длинных видео.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 60% россиян пользуются сервисом VK Видео для просмотра длинных видеороликов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

Согласно данным АЦ ВЦИОМ , 61% граждан смотрят контент на VK Видео, вторым по популярности сервисом стал Rutube , видеоролики на этой платформе просматривают 49% респондентов. YouTube пользуются 44% опрошенных.

Более половины россиян отметили, что слышали о таких сервисах, как VK Видео (57%), YouTube (52%), Rutube (50%). В свою очередь треть респондентов (33%) знают, что длинные горизонтальные видео можно смотреть на " Кинопоиске ", а более четверти (26%) - на Okko.

По результатам опроса, абсолютное большинство опрошенных (95%) пользуются хотя бы одним сервисом для просмотра длинных видео. В то же время свыше половины граждан РФ (54%) предпочитают смотреть контент телеканалов по телевизору, а 39% - в записи или в прямой трансляции в интернете.

Треть россиян (33%) считают, что видеосервисы в ближайшие годы вряд ли заменят обычный просмотр телеканалов на ТВ, с ними не согласны 28% респондентов.