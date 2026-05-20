На Сахалине обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Пиротехники уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны на юге Сахалина, сообщил региональный главк МЧС России.
По информации ведомства, боеприпас был обнаружен вблизи маяка Слепиковского в Холмском районе на юге острова.
"При обследовании опасной находки выявлено, что целостность корпуса нарушена, и транспортировке она не подлежит", - говорится в сообщении.
