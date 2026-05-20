На Сахалине обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
14:49 20.05.2026
На Сахалине обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

© Фото : МЧС Сахалинской области/MAX — Сотрудники МЧС уничтожают авиационную бомбу в Сахалинской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Сахалина вблизи маяка Слепиковского в Холмском районе обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
  • Пиротехнический расчет Амурского спасательного центра уничтожил авиабомбу на месте, так как ее транспортировка была невозможна из-за нарушенной целостности корпуса.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Пиротехники уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны на юге Сахалина, сообщил региональный главк МЧС России.
По информации ведомства, боеприпас был обнаружен вблизи маяка Слепиковского в Холмском районе на юге острова.
"При обследовании опасной находки выявлено, что целостность корпуса нарушена, и транспортировке она не подлежит", - говорится в сообщении.

Ликвидацию авиабомбы провел пиротехнический расчет Амурского спасательного центра, который на Сахалин доставила авиация МЧС России.
ПроисшествияСахалинРоссияХолмский районМЧС России
 
 
