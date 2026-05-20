Руппель: товарооборот между Кубанью и Китаем вырос на 57% в 2025 году

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Китайской Народной Республикой в 2025 году увеличился на 57% по отношению к 2024 году, заявил журналистам вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Делегация Кубани, которую возглавляет Александр Руппель, принимает участие в Российско-Китайском ЭКСПО.

Как рассказал журналистам вице-губернатор, Кубань экспортирует в Китай подсолнечное и рапсовое масла, горох, мороженые субпродукты, свекловичный жом, овес и многое другое.

"Мы видим огромное поле для обмена опытом и сотрудничества с компаниями из Китайской Народной Республики. Мы готовы к совместной работе над созданием российско-китайского логистического коридора "Краснодарский край – провинция Хэйлунцзян", - добавил Руппель.

В ходе визита в Китай делегация Кубани посетила предприятия, связанные с логистикой и производством оборудования. Так, представители региона осмотрели предприятие, которое является логистическим оператором и системным интегратором торговли.

Кроме того, Руппель встретился с представителями компании, которая производит оборудование для тепловых, атомных, гидроэлектростанций и газотурбинное оборудование.