16:53 20.05.2026
Руппель: товарооборот между Кубанью и Китаем вырос на 57% в 2025 году

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Китайской Народной Республикой в 2025 году увеличился на 57% по отношению к 2024 году, заявил журналистам вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
Делегация Кубани, которую возглавляет Александр Руппель, принимает участие в Российско-Китайском ЭКСПО.
"В 2025 году товарооборот между Краснодарским краем и Китайской Народной Республикой увеличился на 57% по отношению к 2024 году", - сказал Александр Руппель.
Как рассказал журналистам вице-губернатор, Кубань экспортирует в Китай подсолнечное и рапсовое масла, горох, мороженые субпродукты, свекловичный жом, овес и многое другое.
"Мы видим огромное поле для обмена опытом и сотрудничества с компаниями из Китайской Народной Республики. Мы готовы к совместной работе над созданием российско-китайского логистического коридора "Краснодарский край – провинция Хэйлунцзян", - добавил Руппель.
В ходе визита в Китай делегация Кубани посетила предприятия, связанные с логистикой и производством оборудования. Так, представители региона осмотрели предприятие, которое является логистическим оператором и системным интегратором торговли.
Кроме того, Руппель встретился с представителями компании, которая производит оборудование для тепловых, атомных, гидроэлектростанций и газотурбинное оборудование.
Перед встречей с китайскими партнерами делегация Краснодарского края возложила цветы к памятнику советским воинам в Харбине.
 
