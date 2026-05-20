В Харьковской области бригада ВСУ потеряла роту в почти полном составе

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Харьковской области бригада ВСУ, которую недавно пополнили инвалидами, потеряла роту почти в полном составе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Избицкого практически в полном составе уничтожена 5-я рота 127-й отдельной мотострелковой бригады (ВСУ. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
В Харьковской области действуют группировки войск "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности более 380 боевиков, четыре ББМ, 45 автомобилей, две станции РЭБ и три орудия полевой артиллерии.
