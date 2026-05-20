МИД России: тема вступления Армении в ЕС является популистским лозунгом

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вопрос о вступлении Армении в Евросоюз - это лишь популистский лозунг, который используют в Брюсселе, такие же методы применялись и в отношении Украины, и в отношении Молдавии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, те же технологии применялись, "когда на Запад затаскивали Украину в 2013-2014 годах".
"Те же технологии применяются сегодня в отношении Молдавии. И мы видим, что те же называемые методы используются сегодня и в отношении Армении", - добавил Галузин.