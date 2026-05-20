20:41 20.05.2026
МИД России: тема вступления Армении в ЕС является популистским лозунгом

Галузин назвал вопрос о вступлении Армении в ЕС популистским лозунгом

20.05.2026
Ереван. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что вопрос о вступлении Армении в Евросоюз — это популистский лозунг.
  • Он отметил, что аналогичные методы применялись в отношении Украины в 2013–2014 годах.
  • По словам Галузина, такие же технологии применяются сегодня в отношении Молдавии.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вопрос о вступлении Армении в Евросоюз - это лишь популистский лозунг, который используют в Брюсселе, такие же методы применялись и в отношении Украины, и в отношении Молдавии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Именно вступление Армении в Евросоюз, с помощью которого ее пытаются заманивать в западный лагерь, – это лишь популистский лозунг", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
По его словам, те же технологии применялись, "когда на Запад затаскивали Украину в 2013-2014 годах".
"Те же технологии применяются сегодня в отношении Молдавии. И мы видим, что те же называемые методы используются сегодня и в отношении Армении", - добавил Галузин.
