Минобороны России опубликовало новый ролик с учений ядерных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны опубликовало видеоролик с работой военнослужащих в ходе учений ядерных сил.
- Учения по подготовке и применению ядерных сил проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая.
- В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало еще один видеоролик с работой военнослужащих в ходе учений ядерных сил.
На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие работают с боеприпасами, также видна подготовка ракетных комплексов и полеты боевой авиации.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
На учениях отработано приведение частей в высшие степени готовности, обеспечена доставка ядерных боеприпасов в пункты хранения, соединения ВС РФ отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к ракетным пускам комплексов "Искандер-М".