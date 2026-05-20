20:02 20.05.2026 (обновлено: 20:18 20.05.2026)
Минобороны России опубликовало новый ролик с учений ядерных сил

Минобороны РФ опубликовало новый ролик с работой солдат в ходе ядерных учений

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны опубликовало видеоролик с работой военнослужащих в ходе учений ядерных сил.
  • Учения по подготовке и применению ядерных сил проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая.
  • В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало еще один видеоролик с работой военнослужащих в ходе учений ядерных сил.
На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие работают с боеприпасами, также видна подготовка ракетных комплексов и полеты боевой авиации.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
На учениях отработано приведение частей в высшие степени готовности, обеспечена доставка ядерных боеприпасов в пункты хранения, соединения ВС РФ отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к ракетным пускам комплексов "Искандер-М".
