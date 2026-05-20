Минобороны России опубликовало новый ролик с учений ядерных сил

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало еще один видеоролик с работой военнослужащих в ходе учений ядерных сил.

На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие работают с боеприпасами, также видна подготовка ракетных комплексов и полеты боевой авиации.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.