19:19 20.05.2026 (обновлено: 20:19 20.05.2026)
ВС России отработали приведение ядерного оружия в высшую степень готовности

ВС России в Белоруссии отработали приведение ЯО в высшую степень готовности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные на учениях в Белоруссии провели тренировку боевого применения ядерного оружия.
  • Проведены практические мероприятия по приведению соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности.
МИНСК, 20 мая — РИА Новости. Российские военные на совместных учениях отработали приведение ядерных войск в высшую степень боеготовности, сообщила пресс-служба белорусского Министерства обороны.
"Российской стороной в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности", — рассказали там.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, военные обеспечили доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения. Соединения отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к ракетным пускам комплексов "Искандер-М".
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. В ней участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.
