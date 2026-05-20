ВС России отработали приведение ядерного оружия в высшую степень готовности

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные на учениях в Белоруссии провели тренировку боевого применения ядерного оружия.

Проведены практические мероприятия по приведению соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности.

МИНСК, 20 мая — РИА Новости. Российские военные на совместных учениях отработали приведение ядерных войск в высшую степень боеготовности, сообщила пресс-служба белорусского Министерства обороны.

"Российской стороной в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности", — рассказали там.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, военные обеспечили доставку ядерных боеприпасов в пункты хранения. Соединения отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к ракетным пускам комплексов "Искандер-М".

С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. В ней участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.