"Начинают умолять". Отчаянный шаг Британии в отношении России поразил Запад - РИА Новости, 20.05.2026
15:56 20.05.2026 (обновлено: 15:57 20.05.2026)
"Начинают умолять". Отчаянный шаг Британии в отношении России поразил Запад

Пилкингтон: Европа обращается к России с мольбой из-за топливного кризиса

© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Британия оказалась не в состоянии выбраться из топливного кризиса без российских нефтепродуктов, заметил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
"Европейцы начинают умолять Россию прислать им дизельное топливо. Ситуация явно отчаянная, но людей по-прежнему недостаточно об этом информируют", — написал он в социальной сети X.
Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах.
Накануне новую 30-дневнюю лицензию на морские поставки российской нефти выдали и США. Мера коснется топлива, уже погруженного на танкеры.
Цены на топливо стали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
В российском посольстве в Лондоне заявляли, что возникшая ситуация ударит по экономике Великобритании и Европы еще сильнее из-за введенных ими рестрикций против Москвы. Так, стоимость энергии там увеличилась в два-три раза по сравнению с досанкционным периодом, а энергетический кризис, по оценкам экспертов, обошелся им в 1,8 триллиона долларов. В дипмиссии особо подчеркивали, что эти подсчеты были сделаны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке.
