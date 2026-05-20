Эта новость звучит как очередной анекдот про эстонцев, но это не шутка. Вчера румынский истребитель сбил в эстонском небе украинский беспилотник. Министра обороны Эстонии предупреждать не стали, премьер-министра тоже в известность не поставили — зачем? Обломки дрона упали в 30 метрах от жилого дома.

Удивительные люди, конечно, прибалты. Тридцать лет ждать нападения русских, а потом не заметить, как над головами у них развернулась эпическая битва их союзников по НАТО с киевским нацистским режимом. Режимом, который просится в этот же самый альянс и вовсю спонсируется бедными эстонцами.

У безумия, которое творится на западных рубежах России, есть, как сказал бы Гамлет, "своя система". Это целая стратегия европейской агрессии против России. Она в том, чтобы втягивать в противостояние все новых прокси и их руками фактически вести войну против нас — безо всякого ее объявления, конечно. Украинцы заканчиваются, теперь воевать будут эстонцами, литовцами и латышами. Да, пока у них получается как в анекдоте, но ничего, их научат.

Прокси-режим позволяет евровоякам изображать дело так, будто они тут вообще ни при чем. Это, мол, украинцы борются "за свободу и демократию". А если Россия ответит ударами по территории ЕС, там поднимут страшный вой о том, что на них неожиданно напали, пока они цветочки собирали и нюхали. Ах, какая плохая Россия, давайте ее "накажем"!

Так работает лестница эскалации, по которой мы с Европой сделали уже немало шагов наверх. Однако на каждую хитрую стратегию находится свой ответ с резьбой. Европейцы поставили на то, что вестись их война будет исключительно конвенциональными средствами, а Россия не рискнет применять против них свое ядерное оружие. Пришла пора их в этом разуверить.

Специально для непонятливых Россия проводит сейчас трехдневные учения по подготовке и применению ядерных сил на наших западных границах — в том числе на территории Белоруссии. В них задействованы 64 тысячи человек личного состава, более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подлодок.

Европейцам на подумать: по числу ядерных боеголовок Россия превосходит совокупный арсенал Франции и Британии не в разы, а на порядок — больше чем в десять раз. Та же история со средствами доставки. Только у России развернута полноценная ядерная триада, включая наземную часть.

Ядерное оружие Британии размещено на четырех стареньких подлодках с истекающим сроком годности. Каждые несколько лет тамошнее правительство принимает решение о постройке новых, но за пару десятилетий так ничего и не построили. Выделенные деньги куда-то потерялись. Сами британцы свои корабли и подлодки называют "национальным позором".

Четыре субмарины чуть поновее находятся в распоряжении Франции, имеющей также в качестве носителей самолеты. Однако и эта страна сталкивается с той же проблемой: модернизация ядерного арсенала и его носителей назрела и перезрела, деньги на нее уходят немереные, но где-то по пути теряются, а все сроки обновления переносятся вправо.

Конкретно в этом месте милитаризация Европы застряла — и ни туда ни сюда. Ядерный тупик. В те же самые годы Россия провела полное обновление своей атомной триады, а заодно обзавелась уникальным гиперзвуковым оружием, защиты от которого у европейцев нет.

Дополнительно развязало руки Москве то обстоятельство, что Вашингтон не продлил договор по ядерному сдерживанию, несмотря на все наши предложения. Теперь Россия может делать со своим арсеналом все что угодно: наращивать его, модернизировать, делиться опытом с друзьями и союзниками.

В то же время свое присутствие в Европе американцы сворачивают. Уходя, они выключат свет и заберут с собой ядерный зонтик. Без него перспективы евровояк выглядят совсем кисло.

И тем не менее евроэлиты продолжают вытанцовывать по лестнице эскалации. Производят дроны для Украины, потом эти дроны летят по глубокому тылу России, убивают наших граждан. Они явно рассчитывают раскачать наше общество, попытаться заставить его сдаться.