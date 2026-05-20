Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия не приемлет позицию Армении по временному членству в ЕАЭС - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 20.05.2026
МИД: Россия не приемлет позицию Армении по временному членству в ЕАЭС

Галузин: Россия не приемлет позицию Армении по временному членству в ЕАЭС

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не приемлет позицию Армении по временному членству в ЕАЭС.
  • Армянское руководство намерено сохранять членство в ЕАЭС до получения членства в Евросоюзе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Конечно же, принять ту линию, которую сегодня проводит армянское руководство, а именно линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не переключится на членство в Европейском Союзе, такие подходы нас устроить не могут. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Армении разворачивается антироссийская кампания, заявили в МИД
Вчера, 20:44
 
В миреРоссияАрменияМихаил ГалузинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала