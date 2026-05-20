МИД: Россия не приемлет позицию Армении по временному членству в ЕАЭС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Конечно же, принять ту линию, которую сегодня проводит армянское руководство, а именно линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не переключится на членство в Европейском Союзе, такие подходы нас устроить не могут. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.