Лавров рассказал о решении задач СВО

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции не хочет наносить чрезмерного ущерба территориям, где живут русские люди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Он отметил, что за 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле.
"Процесс идет", - добавил министр.