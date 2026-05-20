11:51 20.05.2026 (обновлено: 11:57 20.05.2026)
В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах

Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах.
  • Устройства емкостью от 100 до 160 Ватт-час нужно согласовывать с авиакомпанией, свыше 160 Ватт-час к перевозке запрещены.
  • Провоз внешних аккумуляторов в багаже запрещен.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правила провоза пауэрбанков в самолетах изменились в России, в частности, их запрещено заряжать в полете, также нельзя будет провозить особенно мощные устройства, следует из обновленных норм, опубликованных Минтрансом РФ.
"Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно", - говорится в публикации на канале министерства в мессенджере "Макс".
"Пауэрбанк должен находиться в доступном месте под вашим контролем", - также отмечается там.
Также регулируется емкость пауэрбанков, которые можно провозить в самолетах. Так, аккумуляторы до 100 Ватт-час провозить можно беспрепятственно, перевозку батарей от 100 до 160 Ватт-час нужно согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки емкостью свыше 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.
Отмечается, что провоз аккумуляторов в багаже запрещен - внешние аккумуляторы обязательно брать в ручную кладь.
Тем временем пять российских авиакомпаний уже изменили правила провоза пауэрбанков в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые распространяются на всю российскую гражданскую авиацию.
