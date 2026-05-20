Краткий пересказ от РИА ИИ В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах.

Устройства емкостью от 100 до 160 Ватт-час нужно согласовывать с авиакомпанией, свыше 160 Ватт-час к перевозке запрещены.

Провоз внешних аккумуляторов в багаже запрещен.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правила провоза пауэрбанков в самолетах изменились в России, в частности, их запрещено заряжать в полете, также нельзя будет провозить особенно мощные устройства, следует из обновленных норм, опубликованных Минтрансом РФ.

"Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно", - говорится в публикации на канале министерства в мессенджере " Макс ".

"Пауэрбанк должен находиться в доступном месте под вашим контролем", - также отмечается там.

Также регулируется емкость пауэрбанков, которые можно провозить в самолетах. Так, аккумуляторы до 100 Ватт-час провозить можно беспрепятственно, перевозку батарей от 100 до 160 Ватт-час нужно согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки емкостью свыше 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.

Отмечается, что провоз аккумуляторов в багаже запрещен - внешние аккумуляторы обязательно брать в ручную кладь.