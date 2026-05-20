11:29 20.05.2026
Синоптики предупредили об осенней погоде в Москве

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве наступит осенняя погода

Прохожие на улице Старый Арбат в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале следующей недели в Центральной России ожидается полярное вторжение.
  • В понедельник пройдут кратковременные дожди, днем температура не превысит +12–+15 градусов.
  • Во вторник температура опустится до +5 градусов ночью и +13–+16 градусов днем.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полярное вторжение ожидается в начале следующей недели в Центральной России, наступит осенняя погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в Центральной России наступит осенняя погода", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в понедельник в тыловой части циклона пройдут кратковременные дожди, в темное время суток плюс 8 - плюс 11 градусов, днем уже не выше плюс 12 - плюс 15 градусов, что сопоставимо с нормой климата сентября.
"В ночь на вторник столбик минимального термометра опустится до плюс 5 градусов, после полудня всего плюс 13 - плюс 16 градусов, что на несколько градусов ниже многолетней нормы", - добавил Тишковец.
